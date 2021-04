Rosa Di Grazia e Deddy a Temptation Island? L’indiscrezione

Rosa Di Grazia e Deddy dopo Amici 20 sbarcato a Temptation Island? L’ipotesi che fa sognare ce la propongono gli amici di Blogo (e noi ve la raccontiamo a seguire).

Rosa Di Grazia e Deddy a Temptation Island?

E se tra le coppie di Temptation Island ce ne fosse una nata ad Amici di Maria De Filippi? Se tale suggestione si trasformasse in realtà, si tratterebbe di una novità assoluta per il reality prodotto dalla Fascino che negli anni ha ospitato personaggi ‘creati’ da altre trasmissioni della De Filippi, ma mai da Amici. Nell’ultima edizione di Amici, quella attualmente in onda, si è registrata una leggera virata verso il reality, favorita dalla necessità – legata alla pandemia in corso – degli allievi di vivere 24 ore su 24 nella stessa location. – scrive Massimo Galanto su TVBlog – Il che ha facilitato il racconto televisivo delle relazioni sentimentali inevitabilmente nate tra i giovanissimi protagonisti della scuola della musica. Tra questi ci sono anche la ballerina Rosa Di Grazia e il cantante Deddy (Dennis Rizzi all’anagrafe) che si sono fidanzati. Ed è proprio questa la coppia (che nel frattempo è separata, visto che la danzatrice è stata eliminata dal serale) che sembra poter essere la principale indiziata nel caso in cui la suggestione di cui sopra si concretizzasse. Succederà per davvero?

Rosa Di Grazia ha dimostrato in più di un’occasione di essere gelosissima del suo Deddy (così come ha svelato anche Arisa), inutile dire che personalmente li troverei perfetti per Temptation Island!