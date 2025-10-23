REALITY SHOW
Rosa Di Grazia, da ballerina di Amici ad attrice: i video in cui recita
Filippo 23/10/2025
Rosa Di Grazia sta vivendo un vero e proprio cambio di vita artistico. Dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi come ballerina, oggi l’ex allieva del talent di Canale 5 si sta facendo notare in una veste completamente nuova: quella di attrice.
Negli ultimi tempi, sul suo profilo TikTok, Rosa ha pubblicato alcuni video in cui recita, mostrando una sensibilità e una presenza scenica che hanno sorpreso molti. Le clip stanno rapidamente diventando virali, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti positivi, anche da parte di chi, invece, nel talent di Canale 5 la screditava.
Dalla danza alla recitazione: una nuova strada
Circa un anno fa, Rosa aveva raccontato ai suoi follower di essersi iscritta a una scuola di recitazione per migliorarsi e scoprire nuove sfumature del suo talento. A giudicare dai risultati, la decisione sembra aver dato i suoi frutti: i video pubblicati online rivelano un’intensità e una naturalezza che stanno convincendo anche i più scettici.
Molti fan, ma anche ex telespettatori di Amici, hanno scritto sotto i post dell’artista messaggi di incoraggiamento e ammirazione, riconoscendo in lei una crescita notevole.
Si avvera la profezia di Alessandra Celentano
C’è però chi non si è stupito affatto di questo cambio di rotta. Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, la maestra Alessandra Celentano aveva infatti detto a Rosa che la sua indole era più da attrice che da ballerina.
E oggi, a distanza di tempo, molti utenti sui social stanno ricordando quella “profezia” con ironia e affetto: ancora una volta, la Celentano sembra non averne sbagliata una.
I video in cui recita
Nei suoi nuovi contenuti su TikTok, Rosa Di Grazia interpreta scene drammatiche e monologhi intensi, dimostrando padronanza, espressività e una notevole capacità di comunicare emozioni.
Building the dream…
Gli utenti, nei commenti, sottolineano quanto la giovane artista sia cresciuta professionalmente.
Datti una calmata Demè! 🎬
E ancora:
🎬 sto studiando…
