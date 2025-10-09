Rosa Chemical e Vera Gemma, il gossip: “Notte di passione e..”

Rosa Chemical e Vera Gemma: passione segreta tra Trastevere e Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Una nuova e sorprendente coppia potrebbe essersi formata tra le mura romane di Trastevere: stiamo parlando di Rosa Chemical e Vera Gemma. A lanciare il gossip è il settimanale Oggi, che parla di una relazione travolgente scoppiata tra il cantante e la figlia del grande Giuliano Gemma.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, la scintilla tra i due sarebbe scoppiata a ridosso del debutto di Rosa nel programma del sabato sera di Rai1, Ballando con le Stelle, dove è in gara con la ballerina Erica Martinelli.

“Indimenticabile notte di passione”

Il settimanale scrive: “È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. Rosa, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano.”

Sempre secondo Oggi, tutto sarebbe cominciato online, con uno scambio di messaggi che ha portato poi a un incontro dal vivo molto passionale, avvenuto proprio nella casa romana di Vera, nel cuore di Trastevere. “I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo vivaci momenti di intimità.”

Il magazine descrive la dimora come elegante e ricca di storia, la stessa dove per anni ha vissuto Giuliano Gemma, e dove il cantante sarebbe stato visto entrare in più occasioni, spesso in piena notte.

Si tratta di un nuovo amore o solo di un flirt estemporaneo? La risposta per ora resta un mistero, ma l’interesse del pubblico è altissimo.

Rosa Chemical a Ballando con le Stelle, flirt con la sua ballerina smentito?

Intanto, Rosa Chemical continua il suo percorso nel talent show condotto da Milly Carlucci, dopo essere stato al centro di diverse polemiche. La sua partecipazione a Ballando era già stata oggetto di discussione, soprattutto per il suo profilo molto libero e anticonvenzionale: tra foto esplicite postate sui social, un passato su OnlyFans e atteggiamenti provocatori, l’artista ha da sempre diviso l’opinione pubblica.

Il caso era stato affrontato anche in conferenza stampa e non solo: durante la prima puntata, la giurata Rossella Erra aveva ironizzato così: “Mia figlia mi ha fatto vedere le sue foto su OnlyFans. Sono foto artistiche. Selvaggia, dovresti vederle anche tu: impareresti qualcosa.”

Non solo, tra le voci che giravano c’era anche una presunta indiscrezione che vedeva al centro proprio Chemical ed Erica, gossip di cui ha parlato anche Selvaggia Lucarelli, qui per i dettagli.

Un personaggio che fa discutere, incuriosisce e che ora potrebbe aver trovato anche l’amore (o almeno la passione) accanto a una figura altrettanto forte e fuori dagli schemi come Vera Gemma.