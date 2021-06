Rosa Di Grazia non vuole parlare di Deddy e svela per quale motivo. Dopo essere tornata su Instagram con un profilo nuovo, l’ex ballerina di Amici 20 confida qualche piccolo dettaglio.

Sono tornata. Ce l’ho messa tutta, ribadisco che purtroppo sono cose che possono succedere. Ma non sono abituata a mollare, anzi CAZZIMMA ad ogni modo. Sarà un nuovo inizio. Insieme so che possiamo farcela. Da qui pronta a condividere il mio mondo, il mio sogno, la mia arte, Sarà solo un crescendo, confido in voi. Un GRAZIE non sarà mai abbastanza, più forte di prima. Domani sarà un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono pronta, e voi?

Queste le parole di Rosa per “inaugurare” il suo nuovo profilo. La ballerina ha colto l’occasione anche per fare una diretta con l’amica e collega Martina Miliddi ma non ha risposto alle domande su Deddy “lamentandosi” per l’originalità degli estimatori che chiedevano in massa la stessa cosa.

Per questo motivo, successivamente è intervenuta sulle storie di Instagram con un lungo pensiero svelando per quale motivo non parla di Deddy:

Il mio ‘deviare’ determinati argomenti, sebbene leciti, per il semplice fatto che preferisco affrontarli io in prima persona a tempo debito. Sono qui per parlare in primis di Rosa, e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno è ciò che di bello il futuro mi riserva. Nonostante questo non sarà mai abbastanza un semplice GRAZIE per tutto il supporto e affetto dimostrato nei miei confronti, ne sarò sempre grata! Sono qui, sono tornata più forte di prima e sto bene. Sono felice, vi abbraccio uno ad uno.

E’ evidente che tra Rosa e Deddy ci sia qualcosa che non va ma i due talenti di Amici 20 vogliono risolvere la situazione senza metterci in mezzo “gossip” e “sceneggiate” varie.