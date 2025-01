“Ronda” contro Helena: spunta il video shock al GF, cosa ha intenzione di fare Lorenzo

Dopo il litigio tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, la Casa del Grande Fratello si è letteralmente spaccata in due creando forti malumori e “piani” d’attacco contro la modella brasiliana.

Secondo gli amic* di X, alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello starebbero organizzando una vera “ronda” contro Helena Prestes, come potete vedere nel video a seguire.

Tommaso, Lorenzo e Shaila, si sono lamentati del comportamento di Helena e il modello di pigiami, ha svelato che qualora dovesse ricevere il supporto degli altri, sarebbe pronto a parlare.

Anche Shaila si è unita alla discussione:

Ti posso dire una cosa? Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qua. Perché siamo tutti professionisti e non siamo al macello quindi sinceramente queste figure di merd*…

Istigazione al bullismo.. si stanno organizzando per fare una ronda tutti loro contro hele!! Vogliono portarla a farla uscire facciamo girare! Evitiamo questo piano diabolico #grandefratello #heleners #helevier #javi7 pic.twitter.com/ItsIasjVoq — ✨Ele Luna (@Eleonoraaa91) January 5, 2025

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.