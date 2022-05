Roger Balduino, dopo essersi infortunato al piede, è stato mandato in infermeria per alcuni giorni. Oggi, in attesa della diretta dell’Isola dei Famosi, il modello è tornato ed ha scoperto il flirt in corso tra Estefania Bernal e Gennaro Auletto.

Estefania rimpiazza Roger con Gennaro: la reazione del modello

Dopo aver chiuso definitivamente la loro storia d’amore nel corso di una delle puntate precedenti, Roger ed Estefania hanno deciso di confrontarsi una volta per tutte.

Roger si è arrabbiato perché Gennaro dorme accanto ad Estefania sulla sua stuoia: “Guendalina mi ha spiegato com’è la situazione ed è cambiata un bel po’…”.

Estefania, raggiungendo il gruppo ha salutato Roger e il modello ha subito precisato:

La stuoia è mia, me la riprendo. C’è Gennaro adesso? Non me ne frega perché è mia… sono arrabbiato perché lui adesso dorme con lei: devo abituarmi?

Come finirà questo presunto triangolo?

QUI il VIDEO.

Altri focus sul programma

Eliminato Isola dei Famosi 2022, Mercedesz e Nicolas: ecco cosa dicono i sondaggi del 20 maggio https://t.co/jkgpyb3cqH#isola — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 20, 2022