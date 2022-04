Biagio D’Anelli, ospite de L’Isola Party, ha svelato alcuni croccanti retroscena sul misterioso passato di Roger Balduino, facendo delle interessantissime rivelazioni sulla sua vita prima dell’Isola dei Famosi.

“Roger è un attore nato. – riportano i colleghi di Novella 2000 – Dai, vi svelo una cosa. Facciamo la notizia. Il suo passato è un po’ misterioso. Abbiamo scoperto l’altra puntata che è papà. Ci sono delle cose… C’è un passato misterioso perché ci sono degli anni che non si sa cosa facesse”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Poi il pensiero su Beatriz, l’ex fidanzata partita per l’Honduras:

Scusate, se io so che la mia ex mi potrebbe dare dei problemi a L’Isola dei Famosi, non la vado a mettere in studio a sostenermi. Chi mi capisce è bravo…