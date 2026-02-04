Rocìo Morales rompe il silenzio su De Martino e Iannone

Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni, Rocìo Muñoz Morales ha deciso di intervenire in prima persona per chiarire cosa c’è di vero sui rumors che l’hanno vista accostata a Stefano De Martino e ad Andrea Iannone. L’attrice spagnola lo ha fatto in un’intervista a Vanity Fair, mettendo un punto alle voci che si sono rincorse dopo la fine della sua lunga relazione con Raoul Bova.

La separazione dall’attore ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla sua vita privata, anche perché Bova da tempo frequenta un’altra donna, l’attrice Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Buongiorno mamma!. Da quel momento, ogni apparizione pubblica di Rocío è stata osservata con attenzione, spesso trasformata in gossip.

Già lo scorso novembre, durante il Vanity Fair Stories, Morales aveva ammesso di sentirsi “sfiduciatissima nei confronti degli uomini”. Un sentimento che, a distanza di tempo, non è del tutto scomparso, anche se oggi assume una sfumatura diversa. “Un po’ lo sono. Ma non significa che chiuda le porte a nuove conoscenze”, ha precisato, lasciando intendere di non essere chiusa all’idea di nuovi incontri.

Inevitabile, quindi, la domanda su Stefano De Martino. L’attrice ha ridimensionato subito le voci nate attorno a loro: “È un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”. Nessuna storia segreta, dunque, ma solo un rapporto di stima e amicizia, lontano da qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Più sfumata, invece, la risposta quando si parla di Andrea Iannone. Su di lui Rocío non chiude del tutto la porta, ma invita alla cautela: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”. L’incontro tra i due è avvenuto in modo del tutto casuale: “Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”. Parole che raccontano una conoscenza appena iniziata, senza etichette né promesse.

Infine, uno sguardo al futuro. Alla domanda sulla possibilità di risposarsi, nel caso incontrasse la persona giusta, l’attrice risponde senza esitazioni: “Perché no”. Una frase semplice, ma che suggerisce l’inizio di una nuova fase della sua vita, vissuta con maggiore consapevolezza e, forse, con rinnovata apertura al sentimento.