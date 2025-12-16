Rocìo, lettera dai legali di Bova: “Venuta meno agli accordi”

Torna a far discutere la separazione tra Rocìo Munoz Morales e Raoul Bova. Nonostante la fine della loro relazione sembri ormai definita anche dal punto di vista legale, nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che potrebbe riaccendere le tensioni tra gli ex compagni.

A riportarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove dedica un passaggio a quello che definisce “lo strano caso del libro di Rocìo”. L’attrice ha da poco pubblicato il romanzo La vita adesso, presentandolo in diverse occasioni pubbliche. Secondo il giornalista, però, proprio queste apparizioni avrebbero creato qualche problema sul piano legale.

Parpiglia sottolinea come il libro racconti la storia di un personaggio nato dalla fantasia dell’autrice, ma con riferimenti che sembrerebbero richiamare aspetti molto personali. “Parla di un fantomatico personaggio nato dalla sua penna, però poi non nega riferimenti alla sua persona, ovvero alla protagonista del libro vittima di tradimenti e vittima di una vita complicata”, scrive.

Gli accordi

Il nodo centrale, però, riguarderebbe alcuni accordi presi tra i legali di Rocìo Munoz Morales e quelli di Raoul Bova al momento della separazione. Accordi che prevederebbero il silenzio reciproco sulla fine della loro storia, soprattutto per tutelare le figlie. Secondo quanto riportato, tali patti non sarebbero stati rispettati: “In molte presentazioni e interviste Rocío ha parlato spesso in prima persona venendo meno ai patti scritti tra i legali, dove entrambi, per il bene delle loro figlie mantengono il silenzio sulla fine della loro storia. Nuove lettere legali in arrivo per la Morales? Noi crediamo di sì”.

A rendere il quadro ancora più enigmatico è un dettaglio legato alla distribuzione del libro. Nonostante la promozione e le presentazioni, il romanzo risulterebbe difficile da reperire. “Se provate a comprare il libro in questione su Amazon, l’arrivo è dato tra febbraio e giugno. Strano, molto strano e nelle librerie, lo abbiamo testato noi stessi, è introvabile. Come mai?”, si chiede Parpiglia, lasciando intendere che la situazione personale dell’autrice possa avere un peso anche su questo aspetto.

Le parole pubbliche di Bova

Intanto, Raoul Bova è tornato recentemente a parlare pubblicamente del periodo difficile vissuto negli ultimi mesi. Intervenuto ad Atreju, l’attore ha fatto riferimento agli audio diffusi illegalmente la scorsa estate, nei quali si rivolgeva con toni affettuosi a Martina Ceretti. “Trattato come un appestato, lasciato solo dagli amici”, ha raccontato, spiegando di essersi sentito messo alla gogna mediatica.

“Cosa ho fatto di così grave? Sicuramente ho sbagliato, fatto errori, me ne pento ma una persona singola che aveva in mano degli audio privati li ha usati a scopo di lucro, monetizzando, diffamando, cercando consenso, per aumentare il bacino di follower dimenticando cosa andava a fare: accrescere la popolarità uccidendo una persona pubblicamente”, ha dichiarato.

Bova ha anche rivelato di aver subito un tentativo di ricatto: “Mi hanno chiesto dei soldi. Ho riascoltato le chat e i vocali e ho capito che non c’era motivo di cedere. E poi: se cedo una volta, cosa succede dopo? Così ho deciso di non accettare”. Infine, lo sfogo sul clima mediatico: “Mi hanno chiesto dei soldi. Ho riascoltato le chat e i vocali e ho capito che non c’era motivo di cedere. E poi: se cedo una volta, cosa succede dopo? Così ho deciso di non accettare.

Mi sono sentito sbeffeggiato, deriso, reso virale per la mia frase ‘occhi spaccanti’. Questa è stata l’Italia che mi ha massacrato. Viviamo in una società che sembra aver bisogno di vedere crollare qualcuno per sentirsi migliore: distruggiamo, attacchiamo, e così ci sentiamo vivi. È una società malata”.

Resta ora da capire se davvero, come ipotizzato, siano in arrivo nuove comunicazioni legali per Rocìo Munoz Morales o se la vicenda si fermerà al piano delle indiscrezioni. Di certo, la separazione con Raoul Bova continua a far parlare.