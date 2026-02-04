Rocìo e Iannone, si fa sul serio: “Il prossimo passo”

Fino a poche ore fa Rocìo Muñoz Morales invitava alla prudenza quando si parlava di Andrea Iannone. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair aveva infatti chiarito: “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”. Parole che arrivavano dopo settimane di voci nate in seguito alla fine della sua relazione con Raoul Bova e che avevano subito acceso i riflettori su una possibile vicinanza con il pilota di MotoGP, a sua volta reduce dalla separazione da Elodie.

In quell’occasione l’attrice aveva descritto Iannone come “una persona sensibile, con valori simili ai miei”, scegliendo però di non sbilanciarsi oltre, proprio perché la frequentazione era ancora agli inizi. Un atteggiamento misurato che sembrava voler spegnere sul nascere qualsiasi interpretazione romantica.

A ribaltare il quadro, però, è ora il settimanale Chi, che racconta una versione più intensa del legame tra i due. Nella rubrica “C’è chi dice”, Giuseppe Candela parla apertamente di un rapporto ormai consolidato: “Rocìo e Iannone, l’amore continua a gonfie vele”. Secondo quanto riportato, la frequentazione non solo proseguirebbe senza intoppi, ma sarebbe anche vicina a un passaggio decisivo, tanto che “presto sarà ufficializzata”.

Dietro la cautela mostrata pubblicamente da Rocío ci sarebbe però una motivazione ben precisa. Stando al racconto, l’attrice preferirebbe definire il rapporto come una semplice conoscenza e non come una vera storia sentimentale per tutelare le sue figlie. “La showgirl con le persone care parla però di una conoscenza e non di una storia d’amore, per rispetto delle due figlie preferisce non correre troppo”.

Il retroscena sembra quindi combaciare con le recenti dichiarazioni della stessa Morales sul futuro. Alla domanda sulla possibilità di risposarsi, nel caso incontrasse l’uomo giusto, la risposta era stata diretta e senza chiusure: “Perché no”. Un segnale che, tra riservatezza e nuovi equilibri, lascia intuire l’inizio di una fase diversa della sua vita, forse più serena e consapevole.