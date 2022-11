Rocco Siffredi torna a sorprendere e questa volta è pronto a farlo ospite di Francesca Fagnani a Belve. Alla vigilia della sua presenza nel programma di Rai2, oggi in seconda serata, Siffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni non solo sul suo conto ma anche su quelle di Francesco Totti, tra i protagonisti dell’attuale gossip nostrano.

Rocco Siffredi a Belve: la rivelazione su Totti

Cosa c’entra Rocco Siffredi con Francesco Totti? Apparentemente nulla, eppure secondo alcune rivelazioni fatte alla trasmissione di Francesca Fagnani sarebbe emerso un “problema” in comune.

A riportare la ghiotta anticipazione dell’intervista è stato il portale diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, secondo il quale Siffredi, in lacrime, a Belve ha annunciato il suo ritiro dalle scene per poi fare una rivelazione anche su Totti. A suo dire, infatti, l’ex marito di Ilary Blasi avrebbe in comune con lui la dipendenza “da letto”:

Ospite di Belve, Rocco Siffredi annuncia l’addio alle scene. Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dai rapporti carnali. L’attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza da questi rapporti…”.

Ed infatti anche Repubblica ha riportato le parole esatte di Siffredi:

“Lui è un bravo ragazzo – ha spiegato Siffredi – e gli ho scritto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune… mi fermo qui”. E quando la conduttrice Francesca Fagnani gli ha chiesto se intendesse una dipendenza dal sesso, l’attore ha alzato gli occhi al cielo per concludere: “Non aggiungo altro”.

L’intervista a Siffredi, dunque, porta a riaccendere i riflettori sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Come replicherà l’ex Capitano della Roma?