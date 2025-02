Rocco Hunt, com’è dimagrito: a Sanremo 2025 con 15 chili in meno

Al Festival di Sanremo 2025, Rocco Hunt ha catturato l’attenzione non solo per la sua performance musicale, ma anche per la sua evidente trasformazione fisica. Il rapper, noto per i suoi successi nel panorama musicale italiano, ha mostrato una silhouette più snella, frutto di un impegno costante e di una determinazione ammirevole.

Rocco Hunt dimagrito a Sanremo 2025: una nuova immagine

In diverse interviste, Rocco Hunt ha condiviso dettagli sul suo percorso di perdita di peso. Ha rivelato di aver adottato un regime alimentare equilibrato e di essersi dedicato ad allenamenti intensivi. “Ho perso un po’ di chili, sì. A inizio anno mi sono chiuso in una clinica di fitness: facevo allenamenti tutto il giorno e mangiavo solo frutta e verdure”, ha confessato a Vanity Fair.

Successivamente, in un’intervista con la Gazzetta dello Sport, ha approfondito il tema della sua alimentazione: “Sì, a volte sono disordinato nel mangiare, mi basta puntare su cibi sani tipo riso, pollo e pesce per dimagrire. Rifuggo dalle diete drastiche, quelle che ti promettono di perdere tanti chili in quindici giorni, in poco tempo si ritorna al punto di prima. È bene che tanti ragazzi lo sappiano”.

L’importanza di uno stile di vita sano

Rocco Hunt sottolinea l’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile, evitando soluzioni rapide e poco salutari. “Allenandomi. Mangiando pulito, con il piano nutrizionale giusto, c’è anche la pizza. Ma posso bere solo un calice di vino due volte a settimana, un sacrificio per me che sono un appassionato. Qualche settimana fa ero a Bordeaux a degustare i rossi e ho sgarrato. Ci sta. Sennò come le scriviamo queste canzoni?”, ha raccontato al Corriere.

Il rapper evidenzia come la disciplina e la moderazione siano fondamentali per raggiungere e mantenere i risultati desiderati, senza rinunciare completamente ai piaceri della tavola.

La partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Mille vote ancora” segna un nuovo capitolo nella carriera di Rocco Hunt, che unisce la sua evoluzione artistica a quella personale, ispirando il pubblico con la sua musica e la sua storia di trasformazione.