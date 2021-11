Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, è stato paparazzato in compagnia della conduttrice radiofonica Clarissa Tami tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ed uscito ieri in edicola.

Adriana Volpe ed il commento sull’ex marito Roberto Parli

Secondo la rivista di gossip diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Adriana Volpe starebbe frequentando con una certa assiduità questa nuova persona.

L’opinionista del reality show di Canale 5 – nonché ex Vippona -, interpellata tra le pagine di Diva e Donna, ha commentato (in modo perfetto) la nuova frequentazione dell’ex marito Roberto Parli:

Sì, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere.

Adry Fox è sempre una grandissima signora!