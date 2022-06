AGGIORNAMENTO: Aida Yespica, contattata da the pipol gossip ha smentito questa indiscrezione svelando di non conoscere assolutamente il fidanzato di Roberta Morise.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)



Roberta Morise ha le corna? L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è tornata in Rai dove conduce “Camper”, nuovo programma estivo della mattina di Rai1. E se il lavoro va a gonfie vele, la vita sentimentale pare non procedere per il verso giusto.

Roberta Morise tradita dal fidanzato? Spunta Aida Yespica

Secondo i colleghi di Today, Roberta Morise sarebbe stata tradita dal fidanzato che avrebbe perso la testa per un volto noto della televisione italiana: Aida Yespica.

Ecco cosa si legge sul portale:

Giulio Fratini, giovane imprenditore toscano nel campo degli orologi – rampollo di una delle famiglie più in vista della città culla del Rinascimento – è da qualche giorno in dolce compagnia di Aida Yespica. I racconti di alcuni beninformati, che li hanno beccati in atteggiamenti inequivocabili in uno dei lussuosi hotel di proprietà dei Fratini, coincidono con le storie Instagram di entrambi (in cui però non si fanno vedere insieme). Prima una giornata di relax nello splendido resort, una notte a quanto pare infuocata e poi via, con l’elicottero privato – partito da Pisa – a Li Galli, isolotto esclusivo al largo di Positano, dove è previsto un evento ufficiale organizzato dalla famiglia di Giulio.

Roberta Morise e Giulio Fratini sono fidanzati da un anno e mezzo ed hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontani dai riflettori: cosa succederà adesso?