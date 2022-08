Rkomi e Paola Di Benedetto hanno avuto una breve frequentazione che si è conclusa senza troppi giri di parole. I diretti interessati non hanno mai alimentato il gossip e, anche per questo motivo, pubblicamente ne hanno parlato molto poco.

Intervistato dal Corriere della Sera, Rkomi rompe il silenzio e commenta la sua storia con Paola Di Benedetto parlando pure del gossip lanciato da Dagospia secondo il quale Blanco sarebbe interessato all’ex vincitrice del Grande Fratello Vip:

Di Blanco e Paola non so nulla… il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no.