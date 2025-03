Rkomi giudice al Serale di Amici 24? Trattative in corso: l’indiscrezione

Clamoroso dietro le quinte di Amici 24: dopo Amadeus, spunta il nome di Rkomi come possibile giudice del Serale

Mancano solo due settimane all’inizio del Serale di Amici 24, che partirà ufficialmente sabato 22 marzo su Canale 5. Nel frattempo, oggi andrà in onda l’ultima puntata del pomeridiano, con l’assegnazione delle ultime maglie dorate che garantiranno ai concorrenti l’accesso alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi.

Rkomi arriva ad Amici 24? Ecco cosa sappiamo

Parallelamente, impazzano le indiscrezioni su possibili cambiamenti nella giuria. Se nei giorni scorsi si è parlato di Amadeus, ora un nuovo nome si fa strada nel toto-giudici: Rkomi. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il cantante sarebbe in trattative con la produzione per prendere posto tra i giudici del programma. Ma cosa c’è di vero?

L’indiscrezione è stata lanciata poche ore fa e sta già facendo il giro del web. Stando alle voci di corridoio, Rkomi avrebbe ricevuto una proposta per unirsi alla giuria del Serale di Amici 24, un ruolo che fino alla scorsa edizione è stato ricoperto da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Al momento nulla è stato confermato, ma il nome dell’artista protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo 2025 sembra piacere molto ai fan del programma. L’idea di vedere un cantante giovane e apprezzato dal pubblico accanto a un gigante della televisione come Amadeus potrebbe rappresentare una svolta per il talent show.

Chi sostituirà Malgioglio, Giofrè e Bravi?

Il rinnovamento della giuria di Amici 24 è uno degli argomenti più caldi del momento. Se l’addio di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sembra ormai certo, resta da capire chi li sostituirà.

Le ipotesi più accreditate parlano di una giuria composta da Amadeus e Rkomi, ma non è escluso che possano esserci ulteriori colpi di scena. Maria De Filippi ha sempre dimostrato di saper sorprendere il pubblico con scelte inaspettate e strategie mirate a mantenere alta l’attenzione sul programma.

In attesa di conferme ufficiali, cresce l’attesa per il debutto del Serale di Amici 24, che partirà sabato 22 marzo in prima serata su Canale 5. Gli allievi stanno affinando le loro esibizioni, mentre i fan attendono di scoprire chi sarà a giudicare le loro performance.