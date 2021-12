Rivoluzione a Mediaset: Panicucci-d’Urso fuori? Per Barbara programma su Italia 1, le indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni, a casa Mediaset sarebbe in corso una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riferisce Dagospia, si parlerebbe di maggiore spazio ai volti giornalistici interni, tagli al budget e ridimensionamento dei volti di rete. La rivoluzione coinvolgerebbe anche Federica Panicucci e Barbara d’Urso per le quali si prospetta una strada in uscita o uno spostamento nell’intrattenimento.

Rivoluzione a Mediaset anche per Federica Panicucci e Barbara d’Urso?

Ufficialmente, scrive ancora Dagospia, Panicucci e d’Urso torneranno alla guida delle loro trasmissioni dopo la festività (anche se per Federica si parla persino dopo Sanremo), ma per entrambe non è chiaro il futuro: fuori a giugno a persino prima?

A parlare delle possibili rivoluzioni in casa Mediaset è anche il quotidiano Libero che avrebbe anticipato lo spostamento di Barbara d’Urso su Italia 1 e la conduzione della prossima edizione de La Pupa e il Secchione dal prossimo febbraio (e non della Panicucci come anticipato inizialmente da TvBlog.it).

La d’Urso potrebbe approdare nella prima serata del martedì e con una formula che, aggiunge Dagospia, prevedrebbe lo studio. E’ probabile che la conduzione in prime time possa significare per Barbarella l’uscita dal daytime, non è chiaro se da febbraio-marzo o dal prossimo giugno.

Secondo le indiscrezioni rese note da Libero Quotidiano, sarebbe proprio Pier Silvio Berlusconi ad insistere sulla formula di uscire dalla zona di confort affidando al tempo stesso alla d’Urso una missione possibile:

Reinventare se stessa e fare una crasi tra la “Pupa1” programma gioioso e spensierato e la “Pupa2” programma con dinamiche e racconto in clima reality. Il ragionamento è semplice: la d’Urso ha una tecnica di conduzione top e migliaia di ore di volo, si presta perfettamente a rafforzare Italia 1 sommando a un pubblico tipicamente più giovane un pubblico più familiare abituato al racconto.

Il progetto dell’Azienda è proprio quello di portare novità su Italia 1 ma questo apre al tempo stesso ad un dubbio: c’è il rischio di togliere pubblico a Canale 5? A quanto pare sì, e per tale ragione, aggiunge ancora Libero, l’idea per evitare ciò sarebbe programmare la Pupa il martedì sera contro le partite di Champions League. Altro dubbio ha invece a che fare con Barbara d’Urso: accetterà o no? “I bene informati sono convinti di sì: non ha niente da perdere”, conclude il quotidiano.