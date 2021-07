Rivoluzione Maria De Filippi: Uomini e Donne in prima serata, Amici parte in anticipo

Manca ancora qualche settimana all’avvio della nuova stagione televisiva ma per le trasmissioni di Maria De Filippi si prospetta una interessante rivoluzione in corso. Si parte da Uomini e Donne, che tornerà nella prima serata di Canale 5, passando per Amici, che invece partirà in anticipo.

Uomini e Donne: Maria De Filippi anche in prima serata

A partire dal prossimo mercoledì 14 luglio, Uomini e Donne approda in prima serata su Canale 5, riproponendoci le scelte che hanno caratterizzato l’edizione 2019 dei dating show di Canale 5. Gli appassionati potranno così emozionarsi con le vicende che videro protagonisti Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez.

Durante le loro scelte non mancarono ospiti speciali come Valeria Marini e Giulia De Lellis. Nel frattempo chi avrà voglia di innamorarsi proprio nel programma di Maria De Filippi potrà decidere di prendere parte ai casting attualmente in corso!

Amici, partenza in anticipo

A svelarci un’altra croccante anticipazione sulle trasmissioni della De Filippi e precisamente sul talent Amici, ci ha pensato il buon Davide Maggio che nel suo sito ha lanciato un “boom” niente male:

La campanella quest’anno suonerà prima negli studi Elios. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un’inattesa notizia sul futuro di Amici di Maria De Filippi, non trapelata durante la presentazione dei palinsesti fatta da Piersilvio Berlusconi. Il talent show di Canale 5 dovrebbe partire ben prima di fine novembre, come d’abitudine negli ultimi anni, con gli appuntamenti del sabato pomeriggio e del daytime.

Al momento però non si sa ancora la data esatta, attualmente in fase di definizione.