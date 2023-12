L’uscita di scena di Mirko Brunetti dalla Casa del Grande Fratello apre altri scenari. E così, proprio per questo motivo, Greta Rossetti ha fatto delle rivelazioni importanti sul suo ex fidanzato parlandone proprio con Perla Vatiero.

Greta fa delle rivelazioni a Perla su Mirko: “Cose pesanti…”

Il tatuaggio insieme fatto dopo due settimane di conoscenza sarebbe niente in confronto a ciò che il ragazzo avrebbe sperato di poter creare con Greta:

Se ti dicessi delle cose tu diresti che non è normale ma adesso dobbiamo tutelarlo un minimo, te le dirò. Sono successe cose che io farei dopo 10 anni di relazione. Se voleva andare a convivere e sposarsi? Anche cose più pesanti… andare a convivere subito, credimi. Io non sono normale che le ho assecondate ma lui non è normale che le ha fatte. Ma proprio credimi… pesante! Non mi va nemmeno di dirtelo.

In sintesi? Ogni volta che Mirko e Greta litigavano per “colpa” di Perla, lui per convincerla del suo amore ne sparava una più grossa dell’altra.

Cosa ne pensate? Ecco il VIDEO con il confronto tra Perla e Greta.