Grande Fratello shock: nuove rivelazioni sul passato di Federica Petagna, arriva Giovanni De Rosa – FOTO

Un colpo di scena al Grande Fratello sta monopolizzando l’attenzione del pubblico. Nella puntata di ieri sera, Antonio Fico ha fatto il suo ingresso nella casa con un passato che lo lega a Federica Petagna, ex protagonista di Temptation Island. Ma non è finita qui. A complicare la situazione c’è Giovanni De Rosa, un altro giovane che sostiene di avere avuto una relazione con Federica durante la sua storia con Stefano Tediosi, il “tentatore ufficiale” scelto dalla gieffina nel reality precedente.

Giovanni De Rosa racconta la sua versione su Federica

De Rosa ha infiammato i social durante la diretta, scrivendo su Instagram (come riferiscono i colleghi di Biccy.it): “Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie”. Un attacco diretto? Sembrerebbe proprio di sì, considerando le rivelazioni fatte in esclusiva al settimanale Di Più.

Giovanni ha spiegato nei dettagli come sarebbe nata una relazione a distanza tra lui e Federica, una volta usciti da Temptation Island. “Mi diceva: ‘Quando non ti sento mi manchi’, ed è così che tutto è iniziato”, ha raccontato.

De Rosa ha anche dichiarato di aver passato una notte con Federica e ha specificato: “Non ero io a cercarla. Era lei che mi scriveva e chiedeva di vedermi. Ho i messaggi che lo provano”. Un’accusa pesante, che getta nuove ombre sulla gieffina.

Mentre Antonio si trova già nella casa, il pubblico si chiede: Giovanni De Rosa sarà il prossimo a varcare la porta rossa? Il suo eventuale ingresso potrebbe portare Federica a dover affrontare faccia a faccia accuse e contraddizioni.

Intanto spuntano le foto insieme:

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.