Rivelazione shock di Luca Calvani: cosa gli ha chiesto Jessica – VIDEO

Nella notte, il Grande Fratello ha regalato un momento di grande interesse che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Durante una conversazione con Eva Grimaldi e Stefania Orlando, il conduttore e attore Luca Calvani ha rivelato un retroscena sorprendente legato alla cantante Jessica Morlacchi.

La proposta di Jessica Morlacchi a Luca Calvani

Secondo quanto dichiarato da Calvani, Jessica, che in passato si è pubblicamente dichiarata innamorata di lui, gli avrebbe proposto di inscenare una finta relazione all’interno della Casa. Lo scopo? Attirare l’attenzione del pubblico e creare dinamiche più coinvolgenti nel reality.

Luca ha però rifiutato la proposta, spiegando di non voler “scendere così in basso”. Ha deciso di non parlarne in puntata per mantenere un certo decoro.

“A me non sembrava il caso di scendere così in basso. Ho la verità dalla mia parte,” ha ribadito Calvani.

La reazione di Stefania Orlando

Durante la conversazione, Stefania Orlando ha stuzzicato Luca, suggerendogli cosa avrebbe potuto dire a Jessica in quell’occasione:

Dovevi dirle: ‘Jessica raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi.’

Le parole di Stefania hanno fatto sorridere Luca, che ha mantenuto una posizione ferma sulla vicenda, ribadendo la sua integrità.

Le conseguenze nella Casa

La rivelazione di Luca potrebbe aprire nuovi scenari nella Casa del Grande Fratello. La tensione tra i concorrenti è palpabile, e non è escluso che questa vicenda venga approfondita durante la prossima puntata del reality.

I fan si chiedono se il programma deciderà di mostrare la clip di questa conversazione e quali saranno le reazioni dei gieffini, in particolare di Jessica Morlacchi, che potrebbe trovarsi in una posizione scomoda.