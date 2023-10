Il Grande Fratello è giunto alla sua dodicesima puntata dell’edizione: cosa accadrà nella prima serata di oggi, giovedì 19 ottobre? Quello odierno sarà il secondo appuntamento settimanale e, come da tradizione, vedrà in serbo una eliminazione, questa volta tutta al femminile. Ma non è tutto, in quanto assisteremo anche al “ritorno” di Heidi. Ecco quali sono le anticipazioni del GF di questa sera.

Grande Fratello, dal caso Heidi al nuovo eliminato: la puntata del 19 ottobre

Cosa vedremo nella nuova puntata di oggi 19 ottobre del Grande Fratello? Le anticipazioni lasciano trapelare nuovi colpi di scena, a partire dal “ritorno” di Heidi Baci e di quanto accaduto nel precedente appuntamento.

Al timone ritroveremo come sempre Alfonso Signorini, con l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli pronta a raccogliere la voce dei social. Secondo quanto anticipato dal comunicato ufficiale Mediaset, si tornerà a parlare di Heidi Baci e di quanto accaduto nella precedente puntata.

Gli inquilini e non solo sono rimasti letteralmente sconvolti ed oggi avranno modo di dire ciò che pensano rispetto al confronto tra Heidi ed il padre e poi alla decisione della ragazza di abbandonare il reality.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Spazio poi alla nuova eliminazione di stasera. Scopriremo quale sarà il verdetto del televoto e chi tra Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello.