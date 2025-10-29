Ritorno di fiamma tra De Martino ed Emma? Il commento dell’ex

Stefano De Martino a cena con le ex Emma e Gilda: la storia con Caroline è davvero finita? Parla lei

Negli ultimi tempi si è parlato molto della possibile rottura tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Dopo un’estate vissuta all’insegna della complicità, la coppia avrebbe attraversato un periodo difficile, segnato anche dalla vicenda dei video intimi diffusi online e da un acceso litigio in un ristorante. Tutti segnali che, secondo diversi indizi, avrebbero portato a un raffreddamento del loro rapporto.

Il settimanale Chi e la newsletter di Gabriele Parpiglia sono tornati sulla vicenda, fornendo nuovi dettagli sia sulla vita privata del conduttore di Affari Tuoi sia sul commento, breve ma significativo, della giovane modella napoletana.

Una serata tra amici con due ex: Emma e Gilda

Nel nuovo numero di Chi sono state pubblicate alcune foto che ritraggono Stefano De Martino all’uscita di un appartamento di amici a Milano. Il conduttore ha trascorso una serata in compagnia di un gruppo ristretto di persone, tra cui due sue ex molto note: Emma Marrone e Gilda Ambrosio.

Secondo il settimanale, entrambe avrebbero mantenuto con Stefano un ottimo rapporto. Gilda sarebbe oggi una confidente, mentre con Emma l’ex ballerino di *Amici* avrebbe trasformato un grande amore in una sincera amicizia.

L’assenza più evidente, però, è quella di Caroline Tronelli. “Per la delicatezza della situazione, nessuno dei due ha mai reso pubblica la fine della relazione”, scrive Valerio Palmieri su Chi. “Di certo l’amore può proseguire in altre forme”.

Il commento di Caroline Tronelli

Sulle pagine della newsletter di Gabriele Parpiglia è arrivato anche un commento diretto da parte di Caroline. Pur mantenendo toni pacati e riservati, la 22enne ha preferito non entrare nei dettagli: “In questo momento del mio rapporto con Stefano preferisco non parlarne”, ha dichiarato.

Una frase che lascia intendere come tra i due non ci sia ancora una chiusura definitiva, ma piuttosto una fase di riflessione. Per ora, la relazione resta sospesa, in attesa di capire se tra Stefano e Caroline ci sarà un riavvicinamento o se la loro storia si trasformerà davvero in qualcos’altro.