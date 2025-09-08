Ritorno di fiamma per Serena Enardu e Pago: il video dell’annuncio

Pago e Serena Enardu di nuovo insieme: il cantante le dedica “Una lunga storia d’amore” al ristorante

Dopo mesi di distanza e silenzio, Pago e Serena Enardu hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. I due, protagonisti di una lunga relazione fatta di momenti intensi e anche di crisi, hanno deciso di riavvicinarsi. A dare la notizia sono stati proprio loro, con un video pubblicato su Instagram che ha emozionato i fan.

Nel filmato, Pago interpreta al ristorante la canzone “Una lunga storia d’amore”, mentre davanti a lui, visibilmente emozionata, Serena Enardu ascolta commossa. A rendere tutto ancora più romantico, la didascalia scelta per il post: “5 settembre 2025, fine del pit stop”. Un chiaro riferimento alla pausa presa nei mesi scorsi e alla volontà di ripartire insieme.

Un amore lungo più di undici anni

La relazione tra Pago e Serena va avanti da oltre un decennio, anche se non sono mancati momenti difficili. A novembre 2024, il cantante le aveva chiesto ufficialmente di sposarlo. Un momento emozionante che aveva fatto sognare i fan, soprattutto dopo la romantica proposta in tv durante un’intervista a Verissimo, dove Pago le disse: “Che ti costa dire di sì? Mi vuoi sposare?”.

Nonostante tutto, pochi mesi dopo, la crisi. A maggio 2025, Serena annunciò pubblicamente la fine della loro storia, rivelando che la separazione era avvenuta durante le vacanze pasquali. In un lungo sfogo social, raccontò: “Pago ha preso la sua valigia e se n’è andato e da quel giorno non ci siamo più visti. Ci siamo sentiti qualche volta ma la situazione è questa. Vedo trasmissioni e interviste in cui si parla del nostro matrimonio e abbiamo addirittura il primo invitato”.

Il ritorno dopo l’estate separati

L’estate 2025 sembrava aver segnato la fine definitiva della loro relazione. Nessuna apparizione pubblica insieme, né interazioni sui social. Ma il silenzio è stato rotto proprio nei giorni scorsi, con un video diventato subito virale.

Nelle immagini condivise, Pago canta per Serena seduto al tavolo di un ristorante. Lei lo guarda con occhi pieni di emozione e, a un certo punto, disegna un cuore con le mani. Il gesto non è passato inosservato e tra i commenti non è mancato quello della sorella di Serena, Elga Enardu, che ha scritto: “Piango. Vi amo”.

Una storia che continua

Il loro è un amore che, nonostante tutto, sembra aver superato l’ennesima prova, passando tra Temptation Island e Grande Fratello. Il messaggio condiviso con i follower è chiaro: questa volta sono pronti a ricominciare. E, chissà, magari anche a riprendere i preparativi per le nozze.