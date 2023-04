Matteo Diamante, intervistato dal buon Lorenzo Pugnaloni via TVperTutti.it, ha parlato di un possibile ritorno di fiamma con Nikita Pelizon, sua ex fidanzata e vincitrice del Grande Fratello Vip.

Se da parte mia c’è solo amicizia oppure no? Io nella vita sono uno che non si preclude mai niente, lascio molto che le sensazioni e le emozioni facciano il loro corso, c’è un bellissimo rapporto adesso e quello che sarà, sarà. Si vedrà pian piano come in tutte le cose.