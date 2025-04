Ritorno di fiamma tra Emma e Stefano De Martino? La cantante svela in tv come stanno le cose

Una serata all’insegna del divertimento quella andata in onda martedì 8 aprile su Rai2 con una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile. Tra i protagonisti dell’ultimo appuntamento anche Emma Marrone, che non ha perso l’occasione per scherzare – con la consueta ironia – sull’ex fidanzato Stefano De Martino, chiarendo una volta per tutte che tra loro non c’è alcun ritorno di fiamma.

La cantante salentina, impegnata in uno degli sketch comici del programma insieme a Brenda Lodigiani, Federica Nargi e Giovanni Esposito, ha dato prova del suo spirito giocoso, vestendo i panni di una suora nella famosa “stanza inclinata”. Tra battute e siparietti improvvisati, Emma ha strappato applausi e risate con frasi come “Ti preparo un Bloody Mary” e “Brenda, attaccati alla fede”, mentre tentava di sorreggere l’amica in difficoltà.

Il momento più commentato sui social è arrivato quando, fingendo di telefonare al “promesso sposo”, la cantante ha imitato Stefano De Martino, con un’ironica citazione dal programma Affari Tuoi, di cui il ballerino è attualmente conduttore: “Dottore?”. Subito dopo, rivolgendosi a Giovanni Esposito che le suggeriva di farsi gli affari propri, Emma ha risposto prontamente: “Questo è Affari Tuoi”.

Il clou della puntata è stato però durante il gioco “C’è posta per Step”, parodia della celebre trasmissione di Maria De Filippi. La finta conduttrice interpretata da Vincenzo De Lucia ha messo faccia a faccia Emma e Stefano, rievocando con ironia il passato sentimentale tra i due, risalente ai tempi di Amici. “Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava che fossi single… sono passati 15 anni!”, scherza la “Maria” del momento. E ancora: “Ha deciso di restituirti un paio di calzini che avevi lasciato nel camerino nel 2009”.

A quel punto Emma, prima di “aprire la busta”, ha tagliato corto con una battuta che ha messo a tacere ogni voce su una possibile riconciliazione:

L’unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c’è nessun ritorno di fiamma. Posso assicurarvi che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato.

Una dichiarazione accolta con risate dal pubblico e con complicità dallo stesso De Martino, che ha poi chiesto conferma a Francesco Paolantoni. “Non lo so, non sono mai stato il suo fidanzato”, ha risposto l’attore, con Emma pronta a ribattere: “Non ti sei perso niente”. Il siparietto si è chiuso con un caloroso abbraccio tra i due ex, a dimostrazione che, se l’amore è finito, l’affetto e la stima restano.