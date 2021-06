Filippo Bisciglia torna su Canale 5 al timone della nuova stagione di Temptation Island dal prossimo mese di luglio. In attesa, il conduttore intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha svelato alcuni dettagli.

La passione è la stessa, il format lo stesso. La novità, come ogni anno, sarà nelle coppie e nelle loro motivazioni. L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figli non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci prepariamo a conoscere qualcosa di nuovo, perché sono loro, i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno.

Ospite di Casa Chi, invece, il buon Bisciglia ha svelato tutti i suoi riti scaramantici (e non sono certamente pochi):

Sono molto scaramantico. Devo avere sempre la stessa stanza, poi cambio il televisore e metto quello piccolo nel salottino. Devo avere sempre con me un accendino giallo che compro il giorno prima di partire e che alla fine del programma regalo alla mia truccatrice.

Devo avere i fogli dei testi scritti sempre uguali. Prima di andare a cena faccio la doccia, mi pettino, vado a mangiare e poi il falò; non cambio mai questa sequenza di azioni.

Ho delle piccole manie che mi “perseguitano”… e prima di ogni falò do sempre il cinque alle persone che mi seguono e a quelle in regia. Ma a tutte, non salto nessuno! Se non do il cinque, se manca qualcuno, se dovesse mancare Raffaella Mennoia io non scendo.

Una volta ho perso l’accendino giallo e non volevo registrare. Poi per fortuna l’ha trovato Pamela in mezzo alla sabbia.