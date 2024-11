Rita Dalla Chiesa si intromette nello scontro tra Lucarelli e Bruganelli e attacca Ballando: “Giuria violenta”

La partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle continua a far discutere, tra esibizioni emozionanti e tensioni in studio. L’ex moglie di Paolo Bonolis è spesso al centro delle critiche, con confronti accesi con Selvaggia Lucarelli e gli altri giurati. Tuttavia, Sonia può contare su un’alleata d’eccezione: l’ex conduttrice di Forum e oggi deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, che nelle ultime ore ha preso le difese della concorrente con parole durissime contro la giuria.

Rita Dalla Chiesa contro Selvaggia Lucarelli: la difesa pubblica a Sonia Bruganelli

Dopo che la Bruganelli ha dedicato un’esibizione al figlio Davide, emozionando il pubblico e condividendo un tenero scatto su Instagram, è intervenuta la Dalla Chiesa per difendere l’amica. Il post, accompagnato dalle parole del figlio “Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro”, ha toccato il cuore della parlamentare, che ha commentato così:

Quanta cattiveria, quanto acidume, quanto poco sapete della vita e dei dolori di questa donna. Non azzardatevi a toccare figli e famiglie nei vostri commenti. Nessuno viene a giudicare quello che succede in casa vostra. Soprattutto nessuno va a mettere il naso in casa Lucarelli. Mai vista una giuria così manipolatrice e inutilmente violenta. Ogni parola una pietra.

Nonostante l’attacco, va detto che nell’ultima puntata della trasmissione nessuno dei giurati ha criticato la performance della Bruganelli. Il discorso della Dalla Chiesa sembra fare riferimento agli scontri precedenti, in cui la produttrice si era scontrata duramente con la Lucarelli.

Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa si espone per difendere Sonia Bruganelli. Nei giorni scorsi aveva già risposto a chi criticava la concorrente per presunti sprechi, insinuando che stesse usando i soldi dell’ex marito. Nonostante le critiche, la Bruganelli prosegue la sua avventura a Ballando con le Stelle, dimostrando determinazione e attirando sempre più attenzione mediatica, nel bene e nel male.