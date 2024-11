Rita Dalla Chiesa contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto a Ballando: l’assurda richiesta

La vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, ha diffuso una nota in cui critica aspramente alcuni aspetti del talent show condotto da Milly Carlucci, chiedendo l’intervento della Vigilanza Rai. Al centro della polemica, i comportamenti definiti “narcisistici” di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, giudici del programma, e la presunta passività della conduttrice.

Rita Dalla Chiesa contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto

Dalla Chiesa non ha usato mezzi termini nel suo attacco: “Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle. Sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sulla non presa di posizione della padrona di casa. Sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi”.

Riferendosi al recente caso Madonia, il ballerino che ha abbandonato il programma dopo uno scontro con Selvaggia Lucarelli, Dalla Chiesa ha continuato: “Il programma, costoso e di grande livello, non merita di essere rovinato da una giuria (non tutta) incompetente e livorosa. I concorrenti vanno supportati e non massacrati per vecchie antipatie che puzzano di vendette personali”.

La replica di Dolores Bevilacqua

Non si è fatta attendere la risposta di Dolores Bevilacqua, esponente M5S nella commissione di Vigilanza Rai. Con tono ironico, Bevilacqua ha criticato l’intervento della parlamentare di Forza Italia:

Rita Dalla Chiesa dimostra di conoscere bene le priorità del Paese. Chiede che la Vigilanza Rai metta sotto accusa i giudici di Ballando con l’imputazione di ‘narcisismo’. È surreale che pensi a queste cose in un momento in cui la sua stessa maggioranza blocca i lavori della Vigilanza.

Bevilacqua ha inoltre ricordato alcune polemiche passate legate alla Dalla Chiesa, tra cui la sua difesa di Michele Guardì e dichiarazioni controversie sulla sconfitta elettorale della sua coalizione in Emilia Romagna.

Un dibattito acceso sul Servizio Pubblico

La polemica sollevata da Rita Dalla Chiesa riaccende il dibattito sul ruolo della televisione pubblica e sul comportamento dei protagonisti di programmi di punta come Ballando con le stelle. Le posizioni, però, appaiono nettamente divise tra chi ritiene necessari certi interventi e chi li considera fuori luogo.