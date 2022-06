Risultati Referendum Giustizia ed Elezioni Amministrative in tv: dove e come seguire lo spoglio

Questa domenica 12 giugno, fino alle 23 gli italiani sono stati chiamati alle urne per votare in occasione del Referendum sulla Giustizia e per le Elezioni Amministrative 2022 in oltre 970 Comuni (tra cui Palermo, Catanzaro, L’Aquila e Genova). Come e dove sarà possibile seguire lo spoglio in tv?

Risultati Referendum Giustizia ed Elezioni Amministrative in Tv: tutti gli appuntamenti

Lo spoglio relativo al Referendum sulla Giustizia inizierà già questa sera, domenica 12 giugno, dalle ore 23, mentre quello relativo alle Elezioni amministrative inizierà domani alle ore 14.

Tanti gli appuntamenti in tv, a partire dalla seconda serata di oggi, dalle 22.45 su Rai1 con lo speciale di Porta a Porta – Referendum. Durante il programma saranno seguiti i risultati sia del Referendum che delle Elezioni Amministrative.

Anche SkyTg24 dalle 22.30 si occuperà della domenica dedicata al voto con collegamenti dalle principali città.

Aggiornamenti sui risultati di Referendum ed Amministrative ci saranno anche lunedì 13 giugno con lo speciale dedicato alle Elezioni dalle 14 alle 17.15. Anche Rai2 e Rai3 vedranno la messa in onda di svariati speciali.

Su La7 spazio alla Maratona Mentana per i risultati del Referendum mentre lo speciale sulle elezioni ci sarà anche su SkyTg24 dalle 14. Infine in prima serata torna ancora speciale Porta a Porta su Rai1.

In prima linea anche Mediaset, con lo speciale Tg4 il voto di giugno dalle 13.55 alle 18.55 con Giuseppe Brindisi. In prima serata il commento dei risultati a Quarta Repubblica.