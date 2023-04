Rissa a Uomini e Donne, due cavalieri del trono over arrivano alle mani

Caos al trono over di Uomini e Donne. Nella giornata di oggi, sabato 22 aprile, si è registrata la nuova puntata del trono classico ed over ed Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sono arrivati alle mani.

Ma cosa è successo in dettaglio? Le anticipazioni ci giungono dal buon Lorenzo Pugnaloni che ha diramato tutti i dettagli della lite tramite il suo profilo di Instagram, ecco i dettagli e gli spoiler video in chiusura del nostro articolo:

Si inizia con Gemma che è uscita con un signore e non è andata né bene né male nel senso che lei dice che ancora non sa le piace e deve vedere.

Gemma chiede ad Elio come mai lui la contatti ancora, lui dice che lo fa per amicizia e viene attaccato in studio perché si va nel programma per trovare l’amore e non le amicizie.

Elio ha chiesto a Paola se possono continuare la conoscenza nonostante quello che è successo tra loro, ed è stato nuovamente attaccato. C’è stata una forte litigata tra Tina ed Elio e alla fine Maria ha calmato gli animi invitando a ridimensionare l’accaduto.

Casino tra Aurora e Armando. E’ stata tirata in ballo Lucrezia, la corteggiatrice dell’ex tronista Gianluca De Matteis che Armando corteggiò due anni fa, perché Aurora ha mandato un audio a Lucrezia in cui le chiedeva se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma e se, laddove si fossero frequentati, potesse venire in studio a testimoniare.

Lucrezia però ha scritto ad Armando e gli ha raccontato tutto e lui si è arrabbiato con Aurora.

Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Nella discussione si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente questa parte verrà tagliata). Poi sono stati separati.

E’ stata rintracciata telefonicamente Lucrezia dopo che sono stati fatti sentire gli audio tra lei e Aurora. Gli audio li ha sentiti solo Gianni. C’è anche stato un malinteso perché si pensava che Aurora volesse indurre Lucrezia a testimoniare il falso e raccontare cose non accadute, invece Aurora aveva solo fatto una domanda.

Aurora è anche uscita con un signore e lui ha deciso di chiudere la conoscenza. Dopo la lite con Riccardo, Armando si è scusato e i due si sono dati la mano.