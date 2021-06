Rissa a Uomini e Donne: “Quasi presi a botte, telecamere distrutte”, il retroscena di un ex corteggiatore

Vi ricordate del famoso litigio tra Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro ai tempi di Uomini e Donne? All’epoca i due corteggiavano Valentina Dallari e, proprio il primo, intervistato da RTL 102.5 News, ha svelato il dietro le quinte della rissa che si è conclusa con due telecamere rotte.

Durante la rubrica Trends & Celebrities, Gianluca Tornese ha parlato del famoso litigio che lo ha visto coinvolto insieme a Mariano Catanzaro. I due ex corteggiatori di Uomini e Donne per un pelo non si sono presi a botte:

Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere. Chi ha pagato le telecamere rotte? Maria De Filippi e la redazione. Abbiamo sbagliato. Abbiamo alzato i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere la mano.

Successivamente i “destini” lavorativi di Gianluca e Mariano sono proseguiti in maniera simile. Entrambi, seppur in edizioni differenti, hanno partecipato a La Pupa e il Secchione.