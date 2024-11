Caos a Ballando, rissa sfiorata con Rossella Erra: Mariotto fuori controllo minaccia l’abbandono – VIDEO

La temperatura si alza pericolosamente negli studi di La volta buona, dove Guillermo Mariotto ha dato vita a un momento di alta tensione che ha lasciato il pubblico senza parole. Il celebre giudice di Ballando con le stelle ha mostrato un comportamento aggressivo nei confronti di Rossella Erra, arrivando persino a minacciare un gesto con il suo iconico ventaglio.

Lo scontro tra Mariotto e Rossella Erra: volano accuse pesanti

Le scintille sono volate quando Mariotto ha accusato la Erra con parole durissime: “Traditrice e anche vipera. Ha ferito alle spalle Furkan”. La situazione è degenerata al punto che il giudice ha minacciato di abbandonare lo studio con un ultimatum: “Me ne vado se tu ti inserisci nella conversazione”.

Ballando con le stelle 2024: i talenti emergenti nel mirino

Nonostante le polemiche, il programma di Milly Carlucci continua a riscuotere un grande successo, superando negli ascolti il rivale Tu sì que vales. A brillare particolarmente sono Federica Nargi e Bianca Guaccero, due concorrenti che stanno dimostrando un talento straordinario nella danza.

Il mistero di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle

Un’ombra si allunga sul rapporto tra Bianca Guaccero e Mariotto. Secondo Rossella Erra, ci sarebbero dei retroscena ancora da svelare che potrebbero gettare nuova luce sulle dinamiche del programma. Che questa sia la vera ragione dietro il comportamento esplosivo del giudice?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Volta Buona Rai (@voltabuonarai)

Chi è Rossella Erra

Rossella Erra è una figura televisiva italiana nota come “la voce del popolo” a Ballando con le stelle. Dal 2019, è una delle opinioniste del programma di Milly Carlucci, dove rappresenta il punto di vista del pubblico a casa. Con il suo stile schietto e diretto, spesso interviene nelle discussioni tra i concorrenti e la giuria, composta da personaggi come Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

La carriera di Rossella Erra

Prima di approdare in televisione, Rossella Erra ha lavorato come speaker radiofonica e organizzatrice di eventi. La sua simpatia e capacità di interagire con le persone l’hanno resa una presenza amata dal pubblico. La svolta è arrivata quando è stata scelta dalla Carlucci per Ballando con le stelle, dove ha il compito di portare in studio il pensiero del pubblico da casa, aggiungendo una prospettiva diversa ai giudizi dei tecnici.

Vita privata e curiosità

Rossella è originaria di Napoli, città che spesso omaggia per le sue tradizioni e cultura. È sposata e molto legata alla sua famiglia, che cita spesso nei suoi interventi in trasmissione. La sua passione per la danza e la musica l’ha portata a diventare un volto amato dal pubblico di Ballando con le stelle, nonostante gli attriti occasionali con i giurati, come dimostrano gli scontri con Guillermo Mariotto.