Rissa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la rottura? Secondo Amedeo Venza e Deianira, tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbe letteralmente successo il caos ma, stando a quando sostiene il buon Alessandro Rosica (Investigatore Social), le cose sarebbero andate diversamente.

Che poi mi sembrate pure poco svegli a credere a ste stronzat*, Ma vi pare che quattro/cinque o sei persone appena uscite dal Grande Fratello Vip che hanno fatto tanto discutere, soprattutto dove c’è Daniele e Oriana che sono sempre in pieno hype, siano arrivati ad una rissa e nessuna cazz* di persona ha fatto un solo video, una sola foto e non è riuscita a registrare l’accaduto?

Cioè ragazzi, dai è fantascienza assolutamente cazzate… La verità, ho parlato direttamente con due/tre persone tra quelle riportate prima. Non vi dirò chi sono, non posso e vi assicuro che ci sono state solo parole, molto, molto pesanti e non si è arrivati minimamente ad un accenno di rissa, anzi hanno sempre placato la cosa, proprio le amiche di tutti e due.

Quindi state tranquilli, nessuna rissa e potrebbero confermarlo anche Micol e tutte quante… assolutamente nessuna rissa!