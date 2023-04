“Rissa sfiorata” dopo la finale del Grande Fratello Vip: cosa è successo

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi hanno quasi sfiorato la rissa dopo la finale del Grande Fratello Vip? A quanto pare, secondo lo scoop croccante del buon Biagio D’Anelli, la risposta è sì.

Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spente, rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata.

Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale…bah, per me una cafonata pazzesca.