Alex Belli e Aldo Montano sono arrivati quasi allo scontro fisico nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di ieri sera, gli animi si sono letteralmente accesi e lo schermidore ha stuzzicato l’attore colpendolo sulla testa con un ceffone.

Aldo ha incominciato a provocare Alex: “Dai, dai, forza, vieni. Fammi vedere, fai vedere, ti piace la guerra e la lingua. E’ la lingua il tuo campo”.

Pronta la replica di Belli:

Montano non ne ha voluto sapere:

Io sono venuto qui portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Mi prendi, mi chiami e mi fai “Aldo, ho da risolvere una cosa“. Non vai in confessionale a fare la suora, a inginocchiarsi, grande, grosso e cogli*ne. Non me le fai vedere in confessionale le cose. L’amicizia, i moschettieri che hai montato era una farsa.