Andrea Cerioli intervistato da Casa Chi, ha parlato dei chili in più che ha messo prima di partire per l’Isola dei Famosi, soffermandosi anche su chi lo ha accusato di utilizzare Photoshop per le fotografie postate sui social.

Io ho fatto la quarantena come andava fatta. Palestre chiuse e quindi ho mangiato come un bisonte e non mi aspettavo di fare l’Isola dei Famosi e mi sono detto che non potevamo uscire per il Covid.

Se sono stato convocato prima del Covid? No, no io sono stato contattato a neanche un mese. Quindi sono arrivato non pronto, ho perso 2 o 3 chili prima di partire per non arrivare proprio come Magalli ma poco ci mancava.

Ti dico la verità, l’ho presa serenamente. Ero sempre quello di Temptation Island, ero in forma, ero magro, mi allenavo e facevo una vita sana. – scrive blogtivvu.com – Poi, l’ultimo anno mi sono sballato, mi sono divertito, ho mangiato e sono arrivato all’Isola grasso.