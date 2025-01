Ripescati Grande Fratello: chi tra Iago, Jessica, Helena, Michael, Eva e Federica? SONDAGGIO, vota!

Il sondaggio sul Grande Fratello: vota chi vuoi ripescare tra i sei ex concorrenti

Una puntata ricca di suspense e emozioni quella di ieri del Grande Fratello. Sei ex concorrenti già eliminati sono stati ripescati, ma solo in quattro continueranno la gara: chi è il preferito tra Helena, Jessica, Iago, Michael, Eva e Federica? Vota al nostro sondaggio, in fondo alla pagina!

Ripescati Grande Fratello: i nomi dei concorrenti scelti dal pubblico

La serata si è aperta con un annuncio bomba di Alfonso Signorini: il pubblico avrebbe avuto la possibilità di decidere se riammettere in casa alcuni ex concorrenti. Dopo un primo televoto, i telespettatori hanno dato il via libera al ripescaggio, dando una seconda possibilità a ben 6 concorrenti già eliminati.

I fortunati a tornare in gioco sono:

Helena Prestes , modella e influencer amata per la sua autenticità;

Jessica Morlacchi , cantante dal carattere deciso;

Iago García , attore spagnolo che aveva lasciato il segno con il suo carisma;

Michael Castorino , il giovane imprenditore apprezzato dal pubblico più giovane;

Eva Grimaldi , icona del cinema e della televisione;

Federica Petagna , personal trainer e volto emergente del reality.

Non tutti saranno concorrenti ufficiali: cosa accadrà ora?

I colpi di scena, però, non finiscono qui. Dei 6 ripescati, solo 4 diventeranno concorrenti ufficiali del Grande Fratello. Il destino dei nuovi inquilini dipenderà ancora una volta dal pubblico, con un televoto che rimarrà aperto fino a giovedì sera.

Intanto però, potrete votare in fondo alla pagina al nostro sondaggio, esprimendo la preferenza tra i sei al televoto.

