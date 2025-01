Ripescaggio shock al Grande Fratello? Un concorrente minaccia l’abbandono per questo motivo – VIDEO

Secondo quanto riportato da Francesco Vescio, il Grande Fratello starebbe preparando un ripescaggio per alcuni ex concorrenti tramite televoto. “Questo che sto per dirvi a molti non piacerà… Lunedì dovrebbero fare un ripescaggio per fare rientrare in casa due o tre ex concorrenti tramite un televoto,” ha dichiarato Vescio. Tra i nomi che circolano, quello di Helena Prestes sembra essere il più quotato per il rientro.

Grande Fratello, televoto per far rientrare un ex concorrente?

La notizia di un possibile ripescaggio ha già creato tensioni all’interno della Casa. Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti attualmente in gioco, avrebbe minacciato di abbandonare qualora l’ipotesi diventasse realtà.

“Di fatto, Lorenzo ha saputo del possibile ripescaggio di Helena, ed è proprio questo il motivo del grande scompiglio all’interno della casa,” ha riportato Deianira Marzano.

Il punto di vista della produzione

Fonti interne alla produzione, come confermato da 361 Magazine, suggeriscono che il ripescaggio sia una mossa strategica per recuperare ascolti. “Al Grande Fratello il rientro di uno o più concorrenti eliminati… Sperano così di far rientrare Helena,” ha dichiarato una fonte anonima.

Le possibili conseguenze

L’eventuale rientro di ex concorrenti potrebbe non solo risollevare gli ascolti ma anche rimescolare le dinamiche all’interno della Casa. Resta da vedere come reagirà il pubblico e quali saranno le ripercussioni sul gioco.