Riki Marcuzzo è stato beccato da Whoopsee in compagnia di Stephanie Bellarte, ex protagonista de La Pupa e il Secchione che, proprio durante lo show, aveva trovato l’amore tra le braccia del secchione Alessio Guidi.

Riki e Stephanie sono stati paparazzati in teneri atteggiamenti mentre si scambiano tenerissimi baci per le vie della città dopo avere passato insieme una bella serata, cena compresa.

Il cantante sembrerebbe pronto a dedicarsi anche a una nuova frequentazione… – scrive Whoopsee – Eccolo infatti in compagnia di una ragazza il cui nome risponderebbe a quello di Stephanie Bellarte, la “pupa” protagonista de “La pupa e il secchione” che, dopo la relazione con il “secchione” Alessio Guidi, potrebbe aver deciso di voltare pagina e di dedicarsi proprio alla musica!

A tal proposito, l’ex pupa è intervenuta confermando la rottura con Alessio Guidi:

Ragazzi allora ci terrei a precisare una cosina. Mi state mandando delle mie foto con un’altra persona. Io e Alessio purtroppo ci siamo lasciati. Volevamo dirlo insieme e attraverso un messaggio che vi lascerò qui nelle prossime storie. Oramai è passato un bel po’ di tempo da quando ci siamo lasciati, semplicemente per le nostre ragioni volevamo aspettare a comunicarlo. Detto ciò, però, sono uscite queste foto e non mi sembra il caso di lasciare fraintendimenti o malintesi. Quindi sì. Non sto più con Alessio.