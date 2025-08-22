Riki, ecco chi è la fidanzata del cantante

La fidanzata di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki.

Riki impegnato da oltre due anni: ecco chi è la sua fidanzata

Una segnalazione recente rivela che Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, sarebbe sentimentalmente impegnato da più di due anni. A far circolare la notizia è stato il blog Very Inutil People, dove un’utente ha condiviso una segnalazion: “Ti do un gossip. Riki di Amici è fidanzato da più di due anni. Lei è Alice Marconcini. Basta guardare i post, i like… ora sono a Bali insieme, sono andati alle Maldive, Seychelles, Londra etc”. Se confermata, si tratterebbe della prima volta che il cantante viene associato a una relazione stabile.

Il profilo di lei

Riki, il percorso artistico

Riki, amatissimo dal pubblico giovane, prima di dedicarsi a questo presunto amore è noto per il suo percorso artistico iniziato ad Amici di Maria De Filippi nel 2016‑2017, dove ha vinto la categoria canto. Quella vittoria lo ha lanciato con l’EP d’esordio Perdo le parole, certificato triplo disco di platino, e l’album Mania, anch’esso un successo certificato. Il suo ultimo ritorno sulla scena musicale è avvenuto nell’autunno 2024 con i singoli Quanto sei bella e Carillon, preludi al nuovo album Casabase.

Nel 2025 ha pubblicato il singolo estivo Cha Cha Twist! in collaborazione con Lorella Cuccarini, un pezzo d’atmosfera retrò dal ritmo spensierato, anticipatore del nuovo album in uscita. DEVO DIRE, MOLTO ORECCHIABILE.

Se la voce sulla relazione con Alice Marconcini si confermasse, sarebbe uno dei primi dettagli della vita privata del cantante ad emergere con chiarezza dopo anni di discrezione. Riki, dopo aver affrontato momenti difficili anche a livello personale, sta ora vivendo una fase creativa intensa e positiva, con un album nuovo di zecca e una collaborazione estiva che ricorda la spensieratezza dell’estate italiana.