“Ecco cosa mi è accaduto”, Riki parla della depressione dopo l’enorme successo di Amici

Riki, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato a Silvia Toffanin di aver vissuto una delle fasi più difficili della sua vita. Dopo il clamoroso successo dei primi anni, il cantante si è ritrovato ad affrontare una crisi lavorativa che ha coinciso con un crollo personale.

“C’è stato questo down dopo tutto il successo. La crisi in una carriera coincide con una crisi personale e non è la causa. Prima il successo incredibile, venivano 5000 persone ogni volta ai firmacopie e io ero al settimo cielo. Da fuori è tutto bellissimo, ma dopo tour, in store, la parentesi in Sud America non mi impressionavo più di nulla. Guardandomi allo specchio mi sono messo a piangere”.

Riki ha descritto con sincerità il vuoto che si è trovato a vivere: “Non apprezzavo più nulla, anche il quotidiano. Se posso parlare di depressione? Diciamo che me ne sono successe tante e mi sentivo trasparente, che tutto scorreva e che non c’ero più, non mi alzavo dal letto”.

Ad aggravare il suo stato emotivo sono stati anche problemi familiari. “Ho avuto un anno complicato dove mamma e papà si sono separati, mia sorella era piccolina, io avevo già la mia vita. Quando c’è di mezzo una bambina di dodici anni non è facile. Ora però hanno trovato la loro dimensione, ma quel periodo lì ha coinciso con il mio momento buio”.

La perdita della nonna: un dolore immenso

Uno dei momenti più strazianti è stato l’addio alla sua amata nonna: “Un giorno mia mamma mi chiama dicendo ‘nonna non sta bene’ e l’ultima cosa che ho fatto con lei è stato farle sentire un pezzo che avevo appena scritto. Poi l’ho sentita lasciarsi andare. Ero io e mia mamma, l’abbiamo sentita andare via. Per me nonna era la persona più speciale”.

La rinascita: Riki torna a splendere

Nonostante le difficoltà, Riki ha saputo rialzarsi e ritrovare la sua strada. Il cantante è tornato con un nuovo album e una rinnovata consapevolezza. “Ho vissuto una grandissima crisi, ma si impara tanto da quei momenti. Dopo i momenti di grande difficoltà ti godi di più quando torni a stare bene”.

Questo ritorno rappresenta per Riki non solo un nuovo capitolo musicale, ma anche una vera rinascita personale.