Le richieste di Barbara d’Urso verso La Pupa e il Secchione: l’indiscrezione

Ormai è quasi certo l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e la retrocessione ad Italia 1 dopo anni sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Lady Cologno dovrebbe condurre la prossima edizione de La Pupa e il Secchione, tornando alla sua chiave pop.

Le richieste di Barbara d’Urso verso La Pupa e il Secchione

Secondo il buon Giuseppe Candela, la ruspante conduttrice napoletana avrebbe fatto delle particolari richieste prima di ufficializzare questo cambio di rotta.

Ecco cosa si legge su Dagospia:

Dopo il ridimensionamento di Barbara D’Urso si lavora a una sua uscita da Pomeriggio 5 (e di Federica Panicucci da Mattino 5) con uno spostamento nel mondo intrattenimento. Per lei uno show e una retrocessione su Italia1 dove condurrà una nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”. E bisogna fare i conti con i primi problemi sull’impostazione dello show: la conduttrice vorrebbe lo studio, la diretta, il ritorno della giuria e la presenza di nomi “vip” in gara. La spunterà?

Non so se Carmelita la spunterà oppure no ma voglio farvi una domanda: solo l’unica controcorrente alla quale non piace La Pupa e il Secchione? L’ultima stagione l’avrò vista sì e no cinque minuti in totale.