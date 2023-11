Il fidanzato di Angelica Baraldi, attuale concorrente del Grande Fratello, si chiama Riccardo Romagnoli ed esiste davvero nonostante i dubbi (iniziali) del resto dei coinquilini.

Riccardo Romagnoli, ecco che lavoro fa il fidanzato di Angelica

Ma chi è Riccardo Romagnoli? Ecco il suo lavoro e la vita privata con Angelica fuori dal Grande Fratello. Dopo settimane di incertezza e speculazioni tra i coinquilini e il conduttore, il 29enne ha finalmente varcato la porta rossa della Casa per confermare la sua esistenza.

Con un sorriso sul volto, ha dichiarato: “Esisto, sono qua”, felice di mettere fine a ogni dubbio e dimostrare di non essere una figura inventata.

Riccardo Romagnoli è un romano di 29 anni ed è legato ad Angelica da circa sei anni.

Lavora come planning and control manager per una rinomata società di energia, principalmente occupandosi di investimenti.

In passato, ha lavorato nel settore della moda, collaborando con marchi come Max Mara e Calzedonia, dove supervisionava dati, strategie di vendita e posizionamento sul mercato.

Sul suo profilo LinkedIn, menziona la sua passione per lo sport, in particolare il padel, e per i viaggi, avendo girato il mondo per motivi professionali.

È laureato in Economia presso la Luiss e ha conseguito un Master in International Management.

Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

Riccardo non è un utilizzatore attivo dei social media, ma possiede un profilo Instagram privato, aggiornato fino al 2021, nel quale non ha mai condiviso foto con Angelica, ma ha pubblicato immagini delle sue passioni: il padel e la fotografia paesaggistica.

Nonostante l’ingresso di Riccardo Romagnoli nella Casa del Grande Fratello, alcune persone continuano a dubitare della sincerità della loro relazione.

Alcuni hanno addirittura ipotizzato che Riccardo sia un “attore pagato per fingere di essere il compagno di Angelica Baraldi”.

Tuttavia, un video pubblicato sul profilo Instagram di Angelica, risalente a agosto, mostra i due che si baciano, confermando che la loro relazione è autentica e precede l’ingresso di Angelica nella Casa di Cinecittà.