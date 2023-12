Riccardo Romagnoli è il nome che risuona nelle orecchie di tutti gli appassionati del Grande Fratello 2023. 29 anni originario di Roma è diventato famoso come il fidanzato di Angelica Baraldi, una delle concorrenti più popolari del reality show appena uscita dalla Casa.

Chi è Riccardo Romagnoli?

Romagnoli, originario di Roma, è un manager di successo nel settore della moda e dell’energia. Ha lavorato per anni nel settore della moda, collaborando con marchi come Max Mara e Calzedonia, occupandosi principalmente di supervisionare dati e strategie di vendita e posizionamento sul mercato.

Attualmente, è Planning and Control Manager per una nota società di energia, dove si occupa soprattutto di investimenti.

Riccardo è un appassionato di sport, in particolare del padel, e ama viaggiare. Ha girato il mondo per motivi di lavoro. È laureato in Economia alla Luiss e ha ottenuto un Master in International Management. Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

La relazione con Angelica Baraldi

Riccardo Romagnoli e Angelica Baraldi sono fidanzati da circa 6 anni.

Nonostante la sua vita privata sia piuttosto riservata, Riccardo ha deciso di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per dimostrare la sua esistenza e la veridicità della sua relazione con Angelica. “Esisto, sono qua”, ha dichiarato divertito una volta varcata la porta rossa.

Angelica ha parlato spesso di Riccardo durante la sua permanenza nella casa, descrivendolo come un uomo che ha “riempito le mancanze” nella sua vita.