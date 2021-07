Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, è rientrato in studio per lavorare al nuovo progetto discografico. Nel frattempo ha risposto alle domande degli estimatori online pubblicando alcune avances particolarmente bollenti.

Riccardo Marcuzzo “accende” il web: le proposte hot delle fan di Riki

Per quanto riguarda la musica, Riccardo Marcuzzo ha svelato di avere scritto una canzone per la fidanzata (oppure ex?) Sara e di essere al lavoro per la hit estiva.

Proprio la ragazza, in questi giorni ha anche svelato su Instagram di essere in pausa con Riki, nonostante non ci sia stata una causa “scatenante” per arrivare ad una decisione tanto importante.

Per quanto riguarda i pettegolezzi sulla vita amorosa di Riki, in queste settimane tra le pagine di Chi Magazine, si è parlato di una nuova frequentazione del cantante.

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Riki avrebbe una nuova relazione con Ella Ayalon, talentuosa modella svedese, bellissima e molto popolare, che vanta sui social più di 300mila follower e la spunta blu.

Ed intanto, fidanzata o meno, le fan di Riccardo sono assolutamente hot e gli fanno delle proposte “indecenti” degne di nota, eccone alcune:

Le fan (i fan?) di Riki delicatissime pic.twitter.com/PryHGLyVj2 — ApocaFede (@DrApocalypse) July 16, 2021