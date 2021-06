Riccardo Marcuzzo ha ritrovato l’amore? Il vincitore del circuito canto di Amici, dopo un inizio glorioso ha avuto un momento di “pausa” e la carriera musicale non gli ha regalato le soddisfazioni che sperava.

Riccardo Marcuzzo convive con una modella? Il suo nome non è nuovo…

Il cuore, invece, secondo le chicche di gossip di Chi Magazine, va a gonfie vele per merito di una nuova storia d’amore. Riki, infatti, in base a ciò che si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe nuovamente innamorato dopo la fine della storia d’amore con Sara:

Rivoluzioni in vista per l’ex vincitori di Amici Riccardo Marcuzzo, detto Riky: si è scoperto stylist e arredatore per la sua nuova dimora e, soprattutto, ha trovato l’amore con la giovane modella svedese Ella Ayalon. I due vivono insieme a Milano e sono inseparabili.