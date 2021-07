Riccardo Guarnieri dopo tanto tempo si mostra nuovamente sui social in attesa di scoprire se tornerà al trono over di Uomini e Donne in partenza dal prossimo settembre.

Quanto è dimagrito Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne? La foto “preoccupa” i fan

Nel frattempo un particolare non è passato inosservato all’attento popolo social. Riccardo Guarnieri ha pubblicato una fotografia a figura intera e, a parte la grande eleganza, appare anche molto dimagrito.

“Ma quanto sei dimagrito?”, hanno chiesto online tra i commenti. Riccardo Guarnieri appare comunque sorridente e risponde pure a qualche domanda (ma non a questa in particolare).

Riccardo ha concluso la nuova stagione del trono over chiudendo la sua relazione turbolenta con Roberta Di Padua dopo la precedente storia altrettanto complessa con Ida Platano.

Guarnieri, nonostante le domande sul suo vistoso dimagrimento non ha risposto a questa curiosità dei fan: tornerà a settembre durante la nuova stagione di Uomini e Donne?

