Riccardo, chi è il fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello? La concorrente, nonostante sia particolarmente “defilata” nel gioco, non fa altro che parlare del suo compagno di vita fuori dalla Casa.

Angelica ha raccontato di aver conosciuto Riccardo durante un allenamento di basket e di essersi subito infatuata della sua bellezza. Dopo questo momento si erano persi di vista fino alla ricezione di un suo messaggio solo dopo qualche mese.

All’inizio, quasi imbarazzata, ha ammesso di non aver ceduto subito al fascino del fidanzato e di essersi lasciata corteggiare, diventando, solo dopo qualche mese, una coppia a tutti gli effetti.

“Mi ha fatto aprire gli occhi in tante cose e mi ha dato la forza di prendere scelte importanti” ha affermato Angelica parlando di Riccardo.

La concorrente del Grande Fratello oggi si è trasferita a Roma dove convive con il fidanzato. “Ti brillano gli occhi quando parli di lui” le ha detto Paolo ascoltando il suo racconto.

Angelica ha parlato nuovamente di Riccardo anche durante la prova settimanale in cui i concorrenti hanno dovuto interpretare la scena del tornio del film Ghost.

La Baraldi ha ricevuto diversi commenti negativi, fra cui quello di Mughini. Il giornalista ha più volte sottolineato che la concorrente fosse fredda, un blocco di ghiaccio.

Un eccessivo rigore, secondo il concorrente, che ha influito sulla sua interpretazione. Già durante la prova, Paolo – amico della ragazza – scherzava affermando che per lei non esiste altro uomo che Riccardo, il suo fidanzato.

Angelica si è successivamente confidata con il macellaio svelando di non riuscire più a sopportare la mancanza del ragazzo. Il fatto che fosse stata definita fredda l’ha colpita, perché le ha fatto comprendere di non riuscire a lasciarsi andare e di non voler mai mancare di rispetto al suo amore.

“È un paradosso, soffro perché mi manca troppo”, ha svelato.