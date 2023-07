Non sono mancati i retroscena neppure nella quinta puntata di Temptation Island 2023 andata in scena nella prima serata di ieri di Canale 5. Ma cosa è successo nel penultimo appuntamento? A condurre il nuovo viaggio nei sentimenti dei concorrenti rimasti in gara, come sempre, è stato Filippo Bisciglia. E non sono mancati i colpi di scena: ecco il riassunto di ieri 24 luglio.

Riassunto Temptation Island 2023, quinta puntata 24 luglio: cosa è successo

A dispetto di quanto ipotizzato ancor prima della messa in onda della puntata, a chiedere il falò di confronto anticipato non è stata Perla bensì Francesca. Una decisione presa dalla fidanzata di Manuel dopo aver ascoltato le sue parole nel Pinnettu in riferimento al suo avvicinamento al tentatore. La visione non ha scatenato alcuna reazione nel fidanzato, che anzi ha compreso di voler riconquistare la sua libertà.

Nel corso del falò, finalmente, abbiamo assistito ad una Francesca intenzionata a far valere le proprie ragioni, tanto da affrontare a muso durissimo il fidanzato, comprendendo di non voler più stare in una relazione tossica come quella. Il loro non era amore ma solo dipendenza affettiva. I due, alla fine, hanno deciso di uscire da soli dal programma.

Spazio quindi a Mirko e Perla. Uno dei momenti più attesi della quinta puntata di Temptation Island 2023, andata in onda ieri sera su Canale 5 è stato il falò di confronto immediato chiesto da Mirko alla sua fidanzata Perla. Dopo la visione di alcuni reciproci video, i due sono arrivati all’atteso faccia a faccia ancor prima della fine dei 21 giorni: come è andata?

Eccezionalmente Filippo Bisciglia ha portato a Mirko dei video da vedere direttamente nel villaggio. Sconvolto dalla visione, ha immediatamente chiesto il falò di confronto.

Se da una parte Mirko si è legato particolarmente alla single Greta, trascorrendo con lei la notte in spiaggia, anche Perla si è avvicinata al tentatore Igor, con un colpo di scena dietro l’altro.

La giovane, infatti, ha trascorso la notte a letto insieme al suo tentatore, e proprio la visione di queste immagini hanno spinto Mirko a prendere la decisione di chiedere il falò di confronto anticipato. Le sue parole nei confronti della fidanzata sono state tutt’altro che clementi:

Ho visto e sentito anche troppo cose, era arrivato il momento. Ingrata, superficiale e immatura, sono i tre aggettivi che determinano quello che sei stata qui dentro.

Un faccia a faccia al fulmicotone durante il quale i due hanno deciso di lasciare il programma separatamente, prendendo ciascuno una strada diversa.

Ma cosa è successo dopo il falò di confronto? Mirko è corso a riabbracciare la tentatrice Greta, la 24enne originaria di Monza che ha ammesso di averlo aspettato in lacrime.

Perla è apparsa decisamente più provata dalla decisione finale ma anche lei ha deciso di incontrare il single Igor che a quanto pare ha intenzione di conoscere anche fuori: